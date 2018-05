Con la chiave telescopica sotto al sedile della macchina: denunciato

La Polizia di Stato qualche sera fa ha denunciato un 25enne romeno, residente nel lughese, per porto di armi o di oggetti atti ad offendere. L'uomo, alla guida della propria auto, è incappato in un controllo straordinario del territorio in viale Farini, predisposto dal Questore Rosario Eugenio Russo in virtù degli episodi violenti verificatisi in centro città nei giorni scorsi, effettuato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dal reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna”. Trovato in possesso di una chiave telescopica, generalmente utilizzata per lo smontaggio degli pneumatici, che invece teneva a portata di mano sotto al sedile del passeggero, il giovane, incensurato, è stato condotto in Questura e denunciato a piede libero per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.