Con la Night run parte l'Ironman 2018: un weekend di sport e di festa

Conclusa con successo la Night run, grande attesa per l’Ironman Italy Emilia Romagna di sabato in questo weekend completamente dedicato allo sport. Cervia è in fermento per accogliere e incitare gli atleti nella sfida che prenderà il via dalla spiaggia libera di Cervia alle 7.30. Tante le storie belle ed emozionanti dietro a questa sfida atletica e tanti gli atleti del territorio che si misurano sul percorso Ironman; una giornata intera di attività che si concluderà con il festeggiamento degli atleti all’arrivo a chiusura della gara prevista con l’ultimo arrivo intorno alla mezzanotte. Lo spettacolo di fuochi d’artificio chiuderà ufficialmente la giornata di gara.

Qualche curiosità

Sono 40 gli slot in palio per i non professionisti che partecipano a questa gara di resistenza che permetteranno agli atleti di presentarsi a Kona alle Hawaii per la sfida finale dell’Ironman World Championship 2019. Saranno consegnati domenica dopo la Award Ceremony che si svolgerà sulla spiaggia libera a partire dalle 13. Ogni atleta sarà munito di chip che permetterà di valutare il tempo di gara che si attiverà al passaggio del tappeto all’ingresso dello swim. Avrà al polso anche un braccialetto identificativo. Alla partenza per la fase di nuoto gli atleti saranno scaglionati in diversi range in base al proprio tempo previsto di percorrenza che va da meno di un’ora a un’ora e trenta minuti per i 4,8 km del percorso di nuoto. Cut Off time per la fase di nuoto ore 2,20. Il percorso bike di 180 chilometri, che si snoda dalla costa alla colline comprese le località di Forlimpopoli e Bertinoro, prevede la partenza subito dopo la prova di nuoto con un cambio veloce all’interno dell’area spogliatoi. Lungo il tragitto sono previsti tre punti di ristoro completi e un’area solo acqua. Due i giri che percorreranno per definire il percorso di 180 km, ma gli atleti non dovranno superare per nessun motivo la linea di mezzaria, pena la squalifica e il primo giro dovrà essere completato entro le 15 per poter accedere al secondo. Cut Off Time per nuoto e bici: 10 ore dalla partenza. La running si sviluppa su 4 giri dello stesso percorso, al termine di ogni giro gli atleti riceveranno un braccialetto di colore diverso. L’ingresso alla Finish Line sarà possibile solo se l’atleta indossa i 4 braccialetti Cut off time: 16 ore dalla partenza. La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 23 sulla spiaggia libera a partire dalle 13. Anche nell’Ironman le penalizzazioni sono contraddistinte e comunicate con cartellini di colori diversi. Cartellino giallo 1 minuto di penalità, cartellino blu 5 minuti mentre il cartellino rosso indica la squalifica.