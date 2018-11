Con la pet therapy gli anziani ritrovano il sorriso grazie a cani e gatti

Autunno pieno di emozioni per gli anziani ospiti della Casa Residenza Tarlazzi-Zarabbini di Cotignola gestita dal consorzio Solco, grazie agli incontri di pet therapy coordinati dall’associazione “King Dog” di Sant’Agata sul Santerno.

“In queste settimane stiamo svolgendo il secondo ciclo di pet therapy programmato per l’anno 2018 - spiega Ambra Boschi, animatrice della struttura - Durante i 10 incontri previsti i nostri nonni entrano in relazione con alcuni animali, due cani e un gatto, guidati dagli operatori dell’associazione, in particolare Irene Zamboni, e dai nostri animatori”. Gli obiettivi tangibili del progetto sono diversi: si va dall’avanzamento delle prestazioni in Fisiokinesitarapia (fisioterapia basata sulla ginnastica terapeutica) al miglioramento del tono dell’umore e dello stato di benessere degli ospiti, per finire con un aumento del benessere e delle prestazioni cognitive e relazionali anche degli abitanti affetti da demenza senile o da Alzheimer. “Durante le sessioni - continua l'animatrice - ci si rende conto di quanto il rapporto con l’animale sia di stimolo per i nostri nonni in quanto si sentono protagonisti di una relazione che, incontrando una risposta empatica da parte dei nuovi ‘amici’, li aiuta ad esprimere affetto, cura e attenzione sempre con un sorriso sulle labbra”.