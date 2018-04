Con le deliziose "mezzelune di bosco" Emanuela Marcuccio conquista "Miss Mamma Chef"

E' di Russi la vincitrice della prima edizione di "Miss Mamma Chef", il concorso dedicato alla figura della mamma, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli e che si è svolto domenica nella galleria del Centro Commerciale “Lungo Savio” di Cesena. Si tratta di Emanuela Marcuccio, che ha conquistato la giuria tecnica (presieduta dalla Lady Chef Albarosa Zoffoli e composta da Giordano Conti, presidente di “Casa Artusi”; da Monia Amadori, presidente della Scuola di Cucina “Cooking Passion” di Cesena; dall’imprenditrice nel campo culinario Monica Montemaggi e dalla pittrice Rosalba Sancisi) con “Le mezzelune di busco”, uno scenografico e delizioso dolce composto da semi sfere di mousse al mascarpone e salsa ai frutti di bosco, ricoperte da cioccolato. Secondo posto per Maria Giovanna Baies, di Gambettola, con la sua “crostata con le mandorle”; mentre Vittoria Caponi di Corridonia (Macerata), si è aggiudicata il terzo posto, proponendo il “semifreddo al lime”. A sfidarsi ben 25 concorrenti. Due piazzamenti speciali per due mamme ravennati, il quarto posto è andato a Cristina Pezzi, che ha proposto le “coscette di tacchino”, una ricetta tramandata dalla sua bis nonna; mentre a Rosy Fragola, che ha presentato i “panzerotti pugliesi fritti”, è andato il “diploma d’onore”.

L’evento è stato condotto da Paolo Teti, Lara Biscuola “Miss Mamma Italiana Gold 2016” e Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”. Intanto proseguono in tutta Italia, le selezioni del concorso “Miss Mamma Italiana 2018”, le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile. Per ulteriori informazioni o per invio di foto, contattare il numero 0541 344300.