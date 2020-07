Con 'Spid' cittadini e turisti possono ottenere l’identità digitale

A qualche anno dalla nascita dello Spid - il Sistema Pubblico di identità digitale - il Servizio Cervia Informa lancia una campagna di comunicazione per informare i cittadini su importanza, modalità d’uso e semplificazione dei servizi online a esso connessi. Tutti i cittadini che vivono e lavorano a Cervia, ma anche i non residenti e i turisti che popolano il nostro territorio in questo periodo estivo possono ottenere gratuitamente le credenziali Spid con Lepida-Id.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale consente di usufruire online di tanti servizi della Pubblica Amministrazione o dei soggetti privati aderenti con un’unica identità digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. La prima registrazione deve essere fatta on line sul portale http://www.comunecervia.it/servizi/lepida-id-spid.html.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per ottenere l’Identità digitale (Spid), solo a seguito dell'invito a presentarsi, che arriva via mail, dopo la verifica dei dati inseriti, gli utenti (residenti e non residenti) si possono recare per l'identificazione "de visu" agli sportelli del Servizio Cervia Informa in viale Roma 33, previo appuntamento chiamando lo 0544979350 oppure collegandosi a http://www.comunecervia.it/servizi-on-line/agendacerviainforma/login.php.