Con un body modificato va al Conad a rubare ben 26 confezioni di spray anti-zanzara

Una straniera residente a Ravenna è stata arrestata dai Carabinieri di Faenza all’uscita di un supermercato del centro, dopo che aveva ha svuotato un intero scaffale di spray antizanzare nascondendo le confezioni sotto un body “modificato” che portava sotto gli indumenti. La donna, 21 anni, rumena, è stata “pizzicata” con 26 confezioni di Autan contro le zanzare, rubate nel supermercato Conad che si trova in corso Garibaldi.



L’allarme alla centrale operativa dell’arma è arrivato da uno dei responsabili del negozio che aveva notato una ragazza intrattenersi a lungo davanti gli scaffali dove si trovano esposti i prodotti per la casa, tuttavia dopo aver maneggiato a lungo alcuni articoli, la giovane si era allontanata con il carrello vuoto, per poi dirigersi verso il reparto alimentari. Alla fine, si era presentata alla cassa pagando solo alcune lattine di pomodori pelati.



Mentre stava per guadagnare l'uscita, la donna era stata fermata da uno dei dipendenti che aveva notato un rigonfiamento del suo giubbotto. Dopo un po' insistenza, la 21enne, alla presenza dei carabinieri nel frattempo intervenuti, ha cominciato a tirare fuori da sotto il giubbotto alcune confezioni di spray antizanzare. in definitiva, le confezioni di Autan di cui la 21enne si era impossessata sono risultate in totale 26, per un valore complessivo di circa 180 euro. Dal controllo al terminale la ragazza è risultata già denunciata per reati contro il patrimonio, pertanto a quel punto è stata portata in caserma, dove è stata perquisita da personale femminile per verificare se sotto gli indumenti avesse nascosto altra refurtiva.



In quel frangente, i militari dell'arma hanno scoperto che la 21enne indossava sotto i vestiti un body appositamente modificato per trattenere gli oggetti rubati. Sostanzialmente la ladra aveva escogitato quell’astuta “trovata” per aggirare i sistemi di sorveglianza del supermercato, infatti in caso di controlli nelle tasche o sotto il giubbotto da parte del personale incaricato, nessuno si sarebbe accorto di nulla. Al termine delle operazioni, la ragazza è finito in manette per “furto aggravato” e su ordine del pubblico ministero Cristina D’Aniello ha trascorso la notte agli arresti domiciliari. Questa mattina, portata in tribunale a Ravenna davanti al giudice Cecilia Calandra che ha convalidato l’arresto, la 21enne ha patteggiato otto mesi di reclusione e cento euro di multa, pena sospesa. La merce rubata, che molto probabilmente nei prossimi giorni sarebbe finita sottoprezzo nel “giro” del mercato nero dove ormai si trova un po’ di tutto, è stata quindi restituita al titolare del supermercato.