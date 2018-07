Concerti e poesie per la 44esima conferenza dedicata al poeta Byron

Dal 2 luglio agli Antichi Chiostri Francescani e alla Biblioteca Classense è in corso la 44esima "International Byron Conference", organizzata dalla Italian Byron Society nel contesto delle sue attività di promozione della figura e dell’opera del poeta britannico. Il convegno, che vede la partecipazione di una cinquantina di relatori da tutto il mondo, sta approfondendo i temi della mobilità e dell’improvvisazione nella produzione e nella biografia dell’autore, nonché aspetti della sua presenza a Ravenna e in Romagna; ha inoltre coinvolto il centinaio di partecipanti – tra cui gli attuali Lord e Lady Byron e l’ambasciatrice del Regno Unito in Italia, Sua Eccellenza Jill Morris – in concerti e visite guidate ai monumenti, alla scoperta del ricco patrimonio culturale del nostro territorio.

I partecipanti hanno, in particolare, potuto visitare la collezione di cimeli di Byron e Teresa Guiccioli conservati presso la Biblioteca Classense e assistere a una presentazione del progetto esecutivo sul Museo Byron presso Palazzo Guiccioli. L’evento, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna – che ospita nei propri Chiostri Francescani i lavori del convegno – ha beneficiato del patrocinio del Comune di Ravenna, della International Association of Byron Societies e della London Byron Society.