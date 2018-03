Concerto AVRomagna, al Teatro Alighieri una scommessa vinta

Il Concerto AVRomagna di venerdì sera al Teatro Alighieri ha avuto un importante riconoscimento di pubblico che ha apprezzato l’esecuzione da parte del progetto sinfonico realizzato dai conservatori della Romagna: il Verdi di Ravenna, il Lettimi di Rimini e il Maderna di Cesena. Una scommessa vinta e un traguardo di alto profilo didattico. Le direzioni delle tre istituzioni hanno raggiunto l’obiettivo di una esperienza formativa di rilievo e che ha permesso di far conoscere ulteriormente la realtà didattica e professionale del conservatorio di Ravenna. La capacità di fare rete dei tre conservatori, come ha sottolineato l’assessora alla Pubblica istruzione Ouidad Bakkali, sono il risultato dell’impegno organizzativo di studenti e docenti, la cui esecuzione ha messo in risalto le potenzialità e la preparazione di tutti.