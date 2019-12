Concluse a Budapest le riprese del film "Dittatura last minute" col ravennate Matteo Gatta

Il ravennate Matteo Gatta è uno dei protagonisti del film "Dittatura last Minute" le cui riprese si sono chiuse sabato a Budapest per la regia di Antonio Pisu. Le riprese erano cominciate in ottobre da Cesena, quando la città è stata un set a cielo aperto per due settimane e successivamente per ben 5 settimane le riprese sono continuate nel cuore della Romania, nella Regione della Transilvania dove alcune scene sono state girate all'interno del Castello di Dracula a Bran nei pressi di Brasov , per trasferirsi poi a Bucarest e nell'ultima settimana a Budapest in Ungheria.

Matteo Gatta nel film ( tratto da una storia vera ) interpreta il personaggio di Pago quando nell'ottobre del 1989 insieme agli amici Andrea Riceputi (interpretato da Lodo Guenzi dello Stato Sociale ) e Enrico Boschi (interpretato da Jacopo Costantini ) qualche settimana prima della caduta del regime di Ceausescu in Romania, incontrarono e successivamente aiutarono un rifugiato rumeno scappato dalla feroce dittatura. Il film uscirà nelle sale nella primavera del 2020