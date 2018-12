Concluso il master in Valorizzazione turistica e gestione del patrimonio culturale

Si è conclusa venerdì la terza edizione del master in "Valorizzazione turistica e gestione del patrimonio culturale" promosso dal Centro di Studi Avanzati sul Turismo – Cast dell’Università di Bologna in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali con sede a Ravenna e con il sostegno di Fondazione Flaminia.

Project works, itinerari e laboratori sono i temi che sono stati affrontati in occasione dell’evento. Gli studenti hanno infatti incontrato cittadini e operatori del settore per presentare i risultati dell’intenso lavoro svolto durante le ore di didattica, il laboratorio di Tourism Innovation, e il tirocinio. La direttrice Cristina Bernini, in occasione della consegna dei diplomi, ha ringraziato tutti gli enti e le aziende che hanno accolto gli studenti del master e che hanno partecipato attivamente alla realizzazione dei progetti, esprimendo l’auspicio di proseguire questa collaborazione anche nella nuova edizione 2019 del master.