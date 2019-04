Cercasi agenti di Polizia locale a tempo indeterminato: un corso di preparazione

In vista del concorso pubblico bandito dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro istruttori di vigilanza Cat. C, la Fp Cgil organizza un corso di preparazione.

La partecipazione alle lezioni è gratuita per tutti gli iscritti alla Cgil, mentre i non iscritti dovranno versare un contributo alle spese per la realizzazione al corso che verterà sugli argomenti oggetto di prova e saranno tenuti da docenti di comprovata esperienza, alcuni di essi provengono dalla scuola interregionale di polizia locale. Alcuni degli argomenti trattati sono: codice penale e procedura penale, diritto amministrativo, Codice della Strada, normative in ambito edilizio e del commercio. A tutti i partecipanti sarà richiesto un contributo per il materiale.

I vigili che verranno selezionati presteranno servizio nel territorio dell’Unione che comprende i comuni di Alfonsine, Bagnara, Bagnacavallo, Cotignola, Conselice, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda o Santagata sul Santerno. I candidati dovranno avere conseguito il diploma di scuola superiore ed essere in possesso della patente A (senza limitazioni) e B. Le lezioni del corso si terranno, alla Camera del lavoro di Lugo, nelle date del 23, 24, 26, 29 e 30 aprile e 3 maggio, più una serata in preparazione della prova orale per chi supera lo scritto. Una giornata informativa sul concorso e sulle iscrizioni si terrà il 19 aprile nelle sedi delle Camere del lavoro di Lugo (per tutta la giornata), Ravenna (alla mattina) e Faenza (al pomeriggio). Per informazioni e adesione è possibile scrivere all’indirizzo email daniela_guastavino@er.cgil.it.