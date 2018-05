Concorso "Arte & Vacanze": anche una ravennate tra i vincitori

Si è svolta domenica mattina, alla galleria d’arte del Terme Beach Resort di Punta Marina, la premiazione ufficiale del primo Concorso d’Arte Contemporanea “Arte & Vacanze”, alla presenza di nove dei 14 artisti premiati provenienti da ogni parte d’Italia, fra cui la giovane pittrice ravennate Chiara Bellagamba.

Andrea P. Petralia, art director della galleria, e il professor Salvo Messina, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catania e presidente della giuria del Premio, hanno sottolineato l’ottimo livello delle opere premiate, motivando l’ampio ex aequo con la scelta di non fare classifiche, proprio in virtù del valore degli artisti presenti, selezionati fra diverse decine di partecipanti. La mostra delle opere premiate resterà aperta fino al 10 giugno ed è visitabile ogni giorno 24 ore su 24. Oltre alla targa consegnata domenica, ognuno dei 14 premiati potrà allestire una propria mostra personale, in futuro, all’interno dello spazio del Punta Marina Terme Beach Resort.

L’elenco dei premiati

Lino Baldassa Balì, Chieri (TO)

Leonardo Serafini, Corridonia (MC)

Silvio Giovanni Viola, Minerbio (BO)

Cinzia Scarpa, Cavallino Trepodi (VE)

Laura Muolo, Rimini

Chiara Bellagamba, Ravenna

Simone Fontana, Valenza (AL)

Matilde Cervino, Brescia

Maria Teresa Minneci, Sant’Angelo Lodigiano (LO)

Alfredo Pavone, Pesaro

Federica Venturini, Brescia

Enzo Auciello, Calvizzano (NA)

Giorgio Esposito, Marano di Napoli (NA)

Alberto Scandellari, Sasso Marconi (BO)