3500 posti per il corso allievi Carabinieri: come fare domanda

È stato pubblicato il bando di selezione per il 139esimo corso Allievi Carabinieri, con ben 3.581 posti disponibili, di cui 2.449 riservati ai volontari in servizio con ferma prefissata di un anno (VFP1) e quadriennale (VFP4); 1.100 destinati a coloro i quali non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età (il limite è elevato a ventotto anni per chi abbia già prestato servizio militare); 32 assegnati agli aspiranti in possesso dell’attestato di bilinguismo. Le domande potranno essere presentate in modalità informatica sul sito dei Carabinieri sino al 26 marzo 2020.