Un concorso per l'assunzione di nuovi agenti di Polizia locale

E' stato bandito un nuovo concorso per l'assunzione di 11 agenti di Polizia locale nell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. C'è tempo fino al 7 ottobre 2019 per presentare la domanda di partecipazione. I requisiti richiesti per la partecipazione sono: cittadinanza italiana, età minima 18 anni, diploma di maturità, patente A e B, non essere riconosciuto obiettore di coscienza, non trovarsi nella condizione di disabile, possedere i requisiti previsti dalla normativa per ottenere la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, possedere i requisiti fisico/attitudinali e psicoattitudinali previsti dal bando. Sono previste 4 prove di esame: una preselezione, la prova scritta, la prova pratica (fisica e con moto), la prova orale. Per scaricare il bando completo visitare il sito della Bassa Romagna.