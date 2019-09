La Polizia locale assume nuovi agenti: un corso per preparasi al concorso

A seguito dello sblocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, in tutta la Provincia di Ravenna usciranno a breve concorsi per Agenti di Polizia Municipale (come quello emesso in Bassa Romagna). Il sindacato unitario lavoratori Polizia locale organizza un nuovo corso di preparazione per aspiranti agenti di 15 lezioni, che si terranno a Ravenna, con inizio verso la fine di ottobre.

Il corso, che si terrà in orario serale, verterà sulle materie relative ai concorsi per agente di Polizia locale e sarà tenuto da affermati docenti. Per un migliore apprendimento verrà fornito materiale di studio. Per ulteriori informazioni e per iscriversi è possibile inviare pre-iscrizione all’indirizzo mail: ravenna@sulpl.it. Il corso di preparazione verrà effettuato solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. La quota di partecipazione sarà comunicata all’atto dell’iscrizione, è comprensiva del materiale didattico e potrà essere effettuata secondo le modalità che verranno comunicate al momento della pre-iscrizione. Per contatti ed informazioni si può far riferimento agli indirizzi mail indicati o al numero telefonico 3357737158.