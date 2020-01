Concorso per accedere all'Accademia militare: 60 posti disponibili

Scade il 31 gennaio 2020 il bando di concorso per accedere a uno dei 60 posti disponibili per accedere all'accademia militare e accedere così a una carriera nell'Arma dei carabinieri. Nel bando (pubblicato sul sito dell'Arma e sui suoi canali social) sono presenti tutti i requisiti per i possibili candidati: studenti diplomati che vanno dai 17 ai 22 anni di età che saranno poi selezionati per le prove di preselezioni che si svolgeranno a Roma.

Nel caso di successo, lo studente frequenterà per due anni l'accademia militare di Modena (dopodichè salirà già al grado di sottotenente) e proseguirà gli studi a Roma per i successivi tre anni, durante il quale lo studente conseguirà una laurea magistrale in giurisprudenza. Lo scorso anno furono 3600 le richieste di candidatura pervenute, con un crescente numero di donne che aspirano ad accedere all'Arma.

Foto Massimo Argnani