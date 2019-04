Cercasi agenti di Polizia locale a tempo indeterminato: un corso per prepararsi

In vista del concorso pubblico bandito dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro istruttori di vigilanza Cat. C, la Uil Fpl di Ravenna organizza un corso di preparazione al concorso. Le lezioni verteranno sulle materie tipiche dei concorsi pubblici per l’assunzione nei corpi di Polizia Locale e gli elementi di conoscenza acquisiti potranno pertanto essere di aiuto anche per i concorsi del medesimo profilo banditi da altri enti. La Uil Fpl si avvarrà, come sempre, della collaborazione di docenti qualificati ed esperti, per l’elaborazione di percorso di studi teorico/pratico di eccellente qualità. Il corso, aperto a tutti, è totalmente gratuito per gli iscritti, mentre verrà richiesto un contributo ai non iscritti. In considerazione del fatto che la prima prova di preselezione è prevista per il 7 maggio, il corso si svolgerà nella intera settimana da 15 al 19 aprile con orario serale dalle 19:30 alle 22:30 nella nuova Sala Convegni della Uil di Ravenna in via Le Corbusier, 29.