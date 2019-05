Condannato per ricettazione: dopo nove anni finisce in carcere

La Polizia di Stato ha arrestato un 47enne italiano in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna. L’uomo, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, nel 2010 vennne condannato dall’Autorità Giudiziaria alla pena definitiva di un anno, un mese e venti giorni di reclusione per il reato di ricettazione, a causa di un fatto commesso nel febbraio del 2007. Nella giornata di giovedì, gli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna hanno rintracciato e arrestato il 47enne che è stato accompagnato in carcere, dove dovrà espiare una pena residua di nove mesi e 17 giorni di reclusione.