Condannato per un furto in un'abitazione, la Polizia lo va a prendere e lo porta in cella

La Polizia di Stato ha arrestato un 53enne originario della Sicilia ma residente a Ravenna in quanto condannato per il reato di furto aggravato in concorso. In seguito ad un’indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Ravenna l'uomo, già con precedenti per reati contro il patrimonio, era stato individuato quale responsabile di un furto in abitazione commesso a Russi nel 2013, in concorso con un complice rimasto ignoto. Per tale episodio è stato condannato dal Tribunale di Ravenna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. Venerdì, trascorsi i termini per il ricorso e non avendo chiesto il condannato una misura alternativa alla carcerazione, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ravenna ha emesso l’ordine di carcerazione che è stato eseguito dagli investigatori della Squadra Mobile. Il 53enne è stato rintracciato venerdì pomeriggio e dopo le formalità di legge condotto alla Casa Circondariale di Ravenna per l’espiazione della condanna.