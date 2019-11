Confesercenti premia le Forze dell'ordine per la lotta all'abusivismo

Mercoledì 27 novembre le Confesercenti di Ravenna e Cesena premieranno le Forze dell’Ordine dei due territori provinciali, presso la Sala del Consiglio Comunale di Cervia alle 17.00, consegnando una targa di riconoscimento per i risultati conseguiti, per la professionalità e l’impegno profuso nella tutela del commercio, lotta all’abusivismo e sicurezza del territorio.

"Anche quest’anno la nostra costa si è distinta per l’esiguità di venditori abusivi sull’arenile, importante dato che si traduce in ulteriore elemento di promozione per commercio e turismo - spiegano da Confesercenti - La tranquillità di chi si reca nella nostra città e frequenta la spiaggia contribuiscono in maniera rilevante a caratterizzarne la meta turistica, aumentandone l’interesse soprattutto per le famiglie con bambini. Ancora una volta il modello interforze si è manifestato vincente e grazie alla sinergia tra Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Forestale, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Capitaneria di Porto, Sindaci e Squadre Antiabusivismo e, naturalmente, la regia delle Prefetture di Ravenna e di Forlì-Cesena, garantendo - anche per quest’anno - un livello di sicurezza decisamente alto".

Le Confesercenti di Ravenna e Cesena incontreranno tutti i protagonisti di questa battaglia vinta e premieranno l’impegno e i risultati raggiunti: il Prefetto della Provincia di Ravenna, il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena, il Questore di Ravenna e il Questore di Forlì, i Comandanti Provinciali e locali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri-Gruppo Nucleo Forestale, Polizie Provinciali e Locali, Capitanerie di Porto, Sindaci e amministratori di Ravenna, di Cervia, di Cesenatico e di tutta la costa e l’intera Squadra Antiabusivismo locale.

“Come Associazioni di Operatori del Commercio e del Turismo – dichiara la Presidente di Confesercenti Provinciale Ravenna, Monica Ciarapica - riteniamo giusto e doveroso riconoscere e valorizzare le importanti esperienze delle Forze dell’Ordine e delle Amministrazioni Comunali, oltre che i risultati conseguiti nel Servizio Antiabusivismo messo in atto con successo, professionalità, impegno e coordinamento nella stagione turistica appena trascorsa.” “Mantenere un risultato considerevole in questi anni difficili in cui sarebbe possibile assistere ad un fenomeno al rovescio, ci porta con ancora più forza a ringraziare chi presidia il territorio con costanza e continuità” conclude il Presidente del Comprensorio Confesercenti Cesenate, Cesare Soldati.