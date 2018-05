Congresso di Arcigay Ravenna: nominato il nuovo Consiglio Direttivo

Venerdì sera a Cittattiva Ravenna si è svolto il Congresso di Arcigay Ravenna. Erano tante le persone presenti, attivisti e sostenitori dello scenario ravennate, nonchè il segretario nazionale di Arcigay, Gabriele Piazzoni. "Eravamo tutti li per la rinascita del Comitato territoriale che dopo gli ultimi anni di ricerca di nuove persone ha, all’ unanimità, votato per il nuovo Consiglio Direttivo - ha evidenziato Ciro Di Maio -. Ai nuovi membri del consiglio direttivo vanno i miei migliori auguri e la raccomandazione di impegnarsi a fondo per portare in alto il nome della nostra associazione al servizio della comunità e per la promozione dei diritti delle persone LGBTIQ+. Per quanto riguarda me, ho accettato con grande orgoglio e grande emozione la presidenza dell’ associazione, per tutto ciò voglio ringraziare le socie ed i soci".