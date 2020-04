Spunta un coniglio in pieno centro: i volontari di Enpa lo portano al sicuro

Nei giorni scorsi è stato notato aggirarsi nei pressi del centro storico di Ravenna un coniglio selvatico. In particolare la zona era quella di via Barbiani e del giardino della Domus dei Tappeti di Pietra. Alcune persone si sono interessate per catturare e mettere in sicurezza l'animale, ma non sono riuscite nell'intento. Con l'aiuto di una gabbia trappola, messa a disposizione dalla sezione provinciale di Enpa Ravenna, il coniglio giovedì mattina è stato catturato e consegnato ai volontari dell'ente, che si occuperanno di liberarlo in un luogo più adatto alle sue esigenze.

