Consegnata un'altra targa 'Futuro green': record ambientale in Bassa Romagna

Il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari e il vicesindaco Pier Luca Baldini hanno consegnato una nuova targa “Green”, cioè il riconoscimento che va a tutti coloro che hanno effettuato interventi di riqualificazione e risparmio energetico. A riceverla è stato Severino Emiliani, proprietario di una abitazione nella quale è stato costruito un termocappotto di 12 centimetri su tutto il perimetro, ottenendo una riduzione dei consumi di ben il 50%. In precedenza,

nella stessa abitazione erano stati installati pannelli fotovoltaici, solare termico, nuovi infissi e due caldaie a condensazione e questi interventi avevano già garantito un aumento notevole della prestazione energetica.

“Siamo molto soddisfatti di questo lavoro, che ha eliminato l’umidità dalla nostra casa e garantito un notevole risparmio, sia d’inverno per il riscaldamento, sia d’estate per il raffreddamento”, ha commentato il signor Emiliani, mentre la moglie, la signora Elda ha affermato che la targa starà accanto al campanello, in posizione ben visibile. Tutti coloro che hanno effettuato attività di riqualificazione energetica della propria abitazione possono fare richiesta per ottenere gratuitamente la targa “Futuro green”. I moduli sono disponibili sul sito web dell’Unione dei Comuni nell’apposita sezione dedicata al progetto (www.labassaromagna.it/futurogreen) e il progettista o l’impresa che ha effettuato l’intervento potranno aiutare il cittadino nella compilazione della domanda e nel reperimento dei dati necessari.

L’iniziativa rientra nel programma dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per il raggiungimento degli obiettivi del progetto Futuro green. È stato creato inoltre il gruppo Facebook “Un futuro green per la Bassa Romagna”, che si propone di stimolare la creazione di una community sui temi energetici, oltre a promuovere le attività del progetto. L’elenco completo delle targhe a oggi consegnate è disponibile al link www.labassaromagna.it/futurogreen/Targa-Futuro- Green-per- edifici-privati/Elenco- targhe-consegnate.