Consegnati alla scuola gli attestati di uso del defibrillatore

Giovedì, nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Cervia2 alla presenza dell’assessore Gianni Grandu e di numerosi ospiti e sponsor, si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati di “Esecutore di Blsd – Basic Life Support Defibrillation” a quattordici nuovi operatori dislocati in tre plessi del nostro territorio, a tutela non solo degli occupanti e praticanti delle scuole, ma anche al servizio del primo intervento sanitario dei cittadini nelle zone di ubicazione dei plessi.

Il Dirigente Scolastico, Gennaro Zinno, ha elogiato e ringraziato non solo i docenti e il personale ATA neopromosso al corso, ma ha evidenziato il risultato ottenuto grazie alla sinergia tra i genitori, la scuola, i privati e l’Amministrazione Comunale. La presenza di un così elevato numero di persone formate nel campo della rianimazione e nell’uso del defibrillatore mette l’IC Cervia2 all’avanguardia, garantendo maggiore sicurezza a tutti gli utenti che ne frequentano i plessi. A conclusione dell’evento il Presidente del Consiglio di Istituto, Fabio Bertozzi, ha auspicato che l’IC2 possa essere da esempio non solo per tutte le scuole, ma anche per quelle realtà private che ospitano persone e per i luoghi di incontro, facendo diventare di fatto Cervia una città cardio protetta.