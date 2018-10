Consegnati gli attestati ai "diplomati" del corso per proprietari di cani

Con lo svolgimento del test finale e la consegna degli attestati, si è conclusa la quinta edizione del corso per proprietari di cani, organizzato dal Comune di Ravenna. Il corso si è articolato in cinque incontri tenutisi nella sala Buzzi in viale Berlinguer. I partecipanti hanno mostrato molto interesse, stimolando i docenti con domande, esperienze, curiosità da cui si è sviluppato uno scambio utile e ricco di spunti. Anche gli amici a quattro zampe che hanno partecipato, sono stati preziosi per evidenziare modalità di relazioni e comportamenti comuni.

Il corso è in gran parte teorico, ma fornisce una serie di nozioni pratiche che poi possono essere sperimentate nelle proprie case, coi propri animali, per evitare di impostare il rapporto in modo scorretto. Vengono inoltre sottolineati gli aspetti normativi e le regole da seguire per non recare danno alle persone e al decoro delle città e degli spazi comuni.