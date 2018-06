E' stato consegnato il ricavato della 14esima edizione della "Camminata della solidarietà", che si è svolta all'interno del 15esimo Stormo di Pisignano. In totale sono stati raccolti 2300 euro: 800 euro sono consegnati a mensa amica Cervia e 1.300 euro a Anffass di Cesena. "Un bel gesto del volontariato in favore di tanti altri volontari che va avanti da 14 anni e che ha raggiunto circa 30.000 euro di contributi devoluti", afferma il coordinatore dell'iniziativa, Gianni Grandu. La manifestazione si è svolta con l’organizzazione della ASD Grama di Pisignano Cannuzzo e con la collaborazione dell’associazione culturale Francesca Fontana e con il patrocinio del Comune di Cervia. L'importo, è stato consegnato in occasione della cena sociale della Asd Grama.