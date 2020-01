Conselice, al via i lavori su via Selice Vecchia per la rete idrica e il manto stradale

Proseguono a gran ritmo, nel territorio di Conselice, i lavori di manutenzione della rete viaria. Nelle prossime settimane, uno di questi interventi riguarderà il centro del capoluogo, e sarà collegato a un intervento svolto da Hera e relativo alla rete idrica.Martedì iniziano infatti i lavori preparatori per l’apertura del cantiere per la nuova condotta idrica e i relativi allacci delle utenze di via Selice Vecchia, nel tratto compreso fra il passaggio a livello di via Puntiroli e l'incrocio semaforico di via Selice Nuova. Si tratta di un cantiere lungo 320 metri, che sarà suddiviso in blocchi di lavorazione di 50/60 metri lineari per non creare eccessivi disagi nel traffico veicolare interno, in entrata ed uscita, dal quartiere di via Don Minzoni e via Puccini.

Per facilitare la regolamentazione del traffico, durante lo svolgimento dei lavori verrà istituto il senso unico alternato con un apposito impianto semaforico. Nelle scorse settimane sono stati svolti incontri preparatori con la presenza dell'Amministrazione Provinciale, a cui hanno partecipato le aziende locali e le associazioni artigiane, per disporre percorsi alternativi soprattutto al traffico pesante (che sono caldamente raccomandati, durante il periodo dei lavori). Nella prima fase dell’intervento, Hera sostituirà la linea idrica attuale, ormai obsoleta, con una nuova linea in PVC dimensionata alle nuove esigenze ed utenze. La seconda parte dei lavori, a cura dell’amministrazione comunale e già previsti nel “pacchetto strade” 2018, riguarderà invece il rifacimento del manto stradale, particolarmente rovinato. Appena concluso il cantiere, l'intero tratto stradale verrà riasfaltato in modo adeguato.