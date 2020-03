Conselice, distribuita alla cittadinanza una cartolina sul'8 marzo

Una cartolina per la parità di genere, in occasione dell’8 marzo. L’amministrazione comunale di Conselice, l’Associazione Caffè delle Ragazze ARCI e la Rete Non una di meno Conselice, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato del territorio comunale, dichiarano il loro impegno per i diritti delle donne: e in occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, hanno distribuito alle famiglie, alle cittadine e ai cittadini di Conselice e del suo territorio, una cartolina che contiene principi ma anche informazioni.

“Questo piccolo ma utilissimo strumento – dichiara il sindaco Paola Pula – enuncia gli impegni comuni per il progresso delle nostre comunità, che passa inevitabilmente anche dalla parità di genere”. La cartolina comprende anche una serie di numeri utili relativi al tema della parità e della violenza contro le donne, sia a livello nazionale che in ambito territoriale.