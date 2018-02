Conselice entra nell'anagrafe nazionale digitale: servizi più semplici e veloci

Da lunedì è attiva anche a Conselice l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). L'Anpr permette di avere un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. Inoltre assicurerà ai Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale.

Allineando i dati toponomastici, l’Anpr permetterà di concretizzare l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, strumento necessario a completare la riforma del catasto e per adeguarsi agli standard europei. Conselice è tra i primi Comuni ad attivare questo progetto che rivoluzionerà il mondo delle anagrafi. I cittadini, ad esempio, potranno richiedere certificati e visure anagrafiche in qualsiasi Comune e non soltanto presso quello di residenza.