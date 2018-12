Conselice, l'Avis dona una carrozzina pieghevole alla casa "Jus Pascendi"

Sabato, in occasione del tradizionale pranzo di Natale con gli ospiti e i loro familiari, l’Avis ha donato alla casa residenza anziani Jus Pascendi di Conselice una carrozzina pieghevole, ausilio particolarmente utile per le uscite degli anziani sul territorio. La carrozzina è stata consegnata dal presidente Avis di Conselice Ateo Preti. Erano presenti il sindaco Paola Pula e l’assessore Raffaella Gasparri e, per l’As dei Comuni della Bassa Romagna, Carla Calderoni, coordinatrice della struttura e Paola Ferruzzi, responsabile delle attività assistenziali. All’Avis è andato il ringraziamento di sindaco e assessore e delle rappresentanti dell’Asp, che hanno voluto ricordare "l’attenzione e la sensibilità verso la Jus Pascendi che da sempre dimostrano i donatori Avis di Conselice".