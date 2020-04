Consorzio AnimaLugo, sempre più attività disponibili per la consegna a domicilio

Crescono sempre più le attività del Consorzio AnimaLugo che si sono rese disponibili per la consegna a domicilio in questo momento di difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria in corso in tutto il mondo. "Il Consorzio AnimaLugo non lascia soli i cittadini lughesi in questo momento di difficoltà - spiega il presidente di AnimaLugo Simone Baioni -. Moltissime attività aderenti al Consorzio continuano il loro lavoro grazie al servizio di consegna a domicilio. Purtroppo, questa situazione ha messo in difficoltà tutti e non ha certamente risparmiato le attività commerciali. Mi fa piacere vedere che molti siano riusciti a mantenere viva la propria presenza sul territorio, portando nelle case un po’ di normalità e buone abitudini".

"Ci siamo ritrovati a fare i conti con un’emergenza che sconvolto anche il nostro lavoro - racconta Domenico Medri della pasticceria bar Tazza D'Oro, che già da alcune settimane effettua la consegna a domicilio -. Abbiamo però deciso di continuare la nostra attività per quanto possibile. Il contatto quotidiano con i nostri clienti in negozio ci manca, ma abbiamo comunque notato una risposta positiva dai cittadini. Noi non ci fermiamo, ci eravamo prima, ci siamo adesso e ci saremo anche quando l’emergenza sarà finalmente passata".

Tra le attività di bar, ristorazione e vendita di alimentari che effettuano servizio a domicilio ci sono la pasticceria bar Tazza D'Oro️ (per prenotazione chiamare il numero 334 1420394 o consultare la pagina Facebook); Lug dla Rumàgna con la consegna di birre artigianali (prenotazioni su WhatsApp al numero 348 5228165); Boario Cafè & Bistrò solo per pranzo dalle 11.45 alle 14.30 (per prenotazione chiamare il numero 0545 900102); Lug - La Birreria del Pavaglione con la consegna a domicilio di birre in bottiglia e pasta fresca (prenotazioni al numero 333 4750066); Vineria Rossini (richieste al numero 329 3140439 o consultare la pagina Facebook); Ristorante Zambra (prenotazioni al numero 0545 288757 oppure 347 2316348 con WhatsApp); Ala d'Oro Hotel Ristorante solo a pranzo (prenotazioni al numero 0545 22388 o 340 8075018 con WhatsApp); Sfumature di Caffè (prenotazioni ai numeri 0545 26786; 345 9077620 o 345 9077640); L'Angolo dei Desideri - Casa del caffè (prenotazioni al numero 0545 31423 o 338 1081248 con WhatsApp oppure scrivere a info@angolodeidesideri.com); Jolly Lugo e Bar Pasticceria Tiffany con consegna a domicilio di colombe, prodotti salati e dolci (prenotazioni ai numeri 333 4744431e 339 4995741).

Crai La Fornace (telefono: 0545 33369) e Crai Pagliuti (telefono: 0545 22253) mettono a disposizione il servizio di consegna della spesa a domicilio tramite il sito craispesaonline.it. Tante altre attività commerciali di AnimaLugo sono a disposizione dei clienti con la possibilità di effettuare ordini da casa e successiva consegna. Foto Ottica Dino Marangoni è disponibile per necessità al 329 7635191; Rustichelli Color con vendita al dettaglio e le consegne a domicilio (informazioni al numero 0545 22075). Inoltre, Profumeria Roseman è disponibile ai numeri 339 1374676 e 338 9063757, Profumerie Sabbioni dà la possibilità di acquistare online su Sabbioni.it e via mail shop@sabbioni.it (per informazioni scrivere via WhatsApp al numero 366 2343150); ️Profumeria Brunella disponibile sul sito www.profumeriabrunella.it, Flexi Dischi su www.flexidischi.com e Ghibli Pelletterie al numero 338 1106070 oppure su Facebook.

L’elenco viene aggiornato quotidianamente con le adesioni degli associati. Per restare aggiornati è possibile seguire la pagina Facebook “Vivilugo”. È possibile segnalare la propria disponibilità a effettuare consegne a domicilio al numero 393 8631766 o alla mail info@animalugo.it. Si ringraziano per il supporto il Comune di Lugo, Confartigianato, Confcommercio Ascom Lugo, Confesercenti, Cna, Bcc - Credito cooperativo forlivese, ravennate e imolese e Camera di commercio di Ravenna.