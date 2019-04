Consulenza d'immagine e armocromia: un corso per professionisti di moda e beauty

Nel ricco ventaglio di proposte formative offerte da Confcommercio Ascom Faenza con l’obiettivo di supportare i professionisti e gli imprenditori che vogliono migliorare le proprie conoscenze e competenze, sono stati ideati due giorni (14 e il 15 aprile) dedicati alla moda e al beauty. Il corso consulenza d’immagine e armocromia permetterà di acquisire i fondamenti dell’arte del colore e insegnerà a elaborare una diagnosi colore per rispondere alle esigenze e richieste dei clienti, una consulenza personalizzata che aumenta il valore dell’acquisto e fidelizza il consumatore. La docente del corso Annamaria Bianchi, personal shopper, image consultant e bridal stylist, accompagnerà i partecipanti in un percorso formativo volto a far conoscere i colori, le tecniche di utilizzo, le personalizzazioni e il loro lato comunicativo, l’analisi facciale e il body shape per scegliere trucco, acconciatura e outfit.