Continua la formazione online: dagli spazi per l’innovazione culturale allo storytelling fotografico

Mercoledì 27 maggio, dalle 18 alle 19, il Laboratorio Aperto di Ravenna propone un talk che esplora il ruolo dei luoghi informali per la produzione e la fruizione di cultura. In particolare l’incontro vuole focalizzarsi sui luoghi fisici, ovvero gli hub della cultura nati da iniziative di rigenerazione, pubbliche o private, e retti da governance anch’esse sia solo private che pubblico – private.

Il talk indaga il modo in cui questi hub facilitano l’innovazione nel mondo della cultura e in quale modo contribuiscono a rafforzare l’identità dei luoghi; quali sono le condizioni della loro sostenibilità operativa ed economica, che tipo di comunità intercettano e animano e le modalità con cui possono attivare collaborazioni con le istituzioni pubbliche della cultura. Interverranno Federica Vittori, Fabrizio Montanari, Eleonora Redaelli e Roberta Franceschinelli. Modera Fabio Sgaragli. Per Iscrizioni al webinar: https://us02web.zoom.us/webinar/register/8115900498232/WN_oGVhH26HRfa2eRm_GbxwtQ

Prosegue anche la rassegna “Pop Up Talk - Cultura, Tecnologia, Innovazione“ che vede coinvolti diversi professionisti che trattano temi che collegano trasversalmente cultura, tecnologia e innovazione, martedì 26 maggio dalle 17 alle 18 con "Abc della creazione della propria presenza online" con Sara Rizzi e Silvia Capelli.

Il secondo appuntamento online è sullo Storytelling fotografico: “Il valore dello storytelling, Perché raccontarsi?” che spiega qual è il messaggio dietro all’immagine e perché utilizzare una foto rispetto ad un’altra, è previsto per mercoledì, 27 maggio – dalle 15 alle 16;

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La rassegna "Ravenna andata e ritorno - Esperienze di viaggi, innovazione e crescita”, una serie di incontri online che vede protagonisti talenti ravennati che hanno vissuto o stanno vivendo importanti esperienze “lontano”, continua mercoledì, 27 maggio – dalle 17.30 alle 18.30, con il talk "In un mondo dove puoi essere qualsiasi cosa, sii te stesso" con Giorgia Leoni.

Per informazioni e iscrizioni ai vari appuntamenti: ravenna@labaperti.it oppure https://laboratorioapertoravenna.it/