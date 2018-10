Continui ritardi sulla linea Ravenna-Ferrara: "Si risolvano i disagi"

"Si risolvano i disagi sulla linea ferroviaria Ravenna-Ferrara". Pronta la risposta della Regione all’appello lanciato dal sindaco di Argenta Antonio Fiorentini in merito ai continui ritardi dei treni sulla tratta ferroviaria Ravenna-Ferrara. Il consigliere regionale ferrarese Paolo Calvano, insieme al collega di Ravenna Mirco Bagnari, ha depositato un’interrogazione alla Giunta per capire quali azioni verranno messe in campo per risolvere i disagi di studenti e pendolari.

"La sicurezza e l’adeguatezza dei servizi di trasporto pubblico devono essere garantiti agli utenti, per questo è fondamentale dare risposte celeri a chi ogni giorno utilizza i treni – dicono Calvano e Bagnari –. Analoghi disguidi si sono verificati anche lo scorso anno e la Rete Ferroviaria Italiana che gestisce la linea non ha ancora risposto, pertanto è necessario risolvere il problema. Nell’ottica di garantire il miglior servizio possibile ai pendolari, la Regione Emilia-Romagna attraverso il “Patto per il trasporto pubblico regionale e locale per il triennio 2018-2020”, firmato nel dicembre 2017, sta attuando impegni e investimenti importanti sui servizi di trasporto pubblico, dal rinnovo del materiale rotabile, all’integrazione tariffaria e all’implementazione dell’uso integrato dei servizi di TPL. La Regione sta facendo la propria parte: ora dobbiamo pretendere dai gestori della rete lo stesso impegno per rispetto di chi usufruisce di questo servizio pubblico".