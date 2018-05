Contrasto ai venditori abusivi e decoro urbano: in vigore due ordinanze estive

Anche per la stagione turistica 2018 il sindaco di Cervia Luca Coffari ha confermato due ordinanze. La prima è relativa ad azioni urgenti di contrasto dell'abusivismo commerciale nel territorio comunale; prevenzione, tutela della salute e pubblica sicurezza, divieto di contrattazione e di acquisto di merce, misure di prevenzione da attuare da parte dei gestori degli stabilimenti balneari e attività economiche, contrasto ad attività economiche che fungono da deposito merce posta in vendita in luoghi non consentiti e da soggetti non autorizzati; altre azioni di contrasto all'abusivismo. Le multe sono salate: qualora proceda all'acquisto di merce con marchi contraffatti, secondo l'ordinanza il cliente può incappare in sanzioni che vanno dai 25 fino ai 500 euro; stessa cosa per il titolare dello stabilimento balneare in cui dovesse verificarsi l'episodio.

La seconda ordinanza comunale riguarda il decoro urbano, la vendita di bevanda alcoliche e in vetro, contrasto alla vendita abusiva, tutela dell'igiene pubblica e inquinamento acustico dovuto ai dispositivi mobili.