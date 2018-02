Contrasto al riciclaggio di denaro: un seminario organizzato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha organizzato per martedì nella Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna, una giornata di studi sul tema del contrasto al riciclaggio di denaro. La giornata di lavoro dedicata alle “Stategie e strumenti di contrasto alla criminalità comune e organizzata: le misure di prevenzione patrimoniali e la lotta al riciclaggio”, sarà tenuta dai professori universitari Désirée Fondaroli, ordinaria di Diritto Penale e Ranieri Razzante Docente di Legislazione Antiriciclaggio, dell’Ateneo Bolognese Alma Mater Studiorum. Il seminario si terrà nella mattinata dalle 10 alle 13 ed ha anche valenza di aggiornamento professionale per gli operatori del settore oltre ai praticanti avvocati ai quali, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna ha attribuito due crediti formativi per la partecipazione alle letio magistralis.