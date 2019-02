Contributi a chi installa telecamere di videosorveglianza

"Tanto tuonò che alla fine piovve: le denunce della Lega sull'allarme sicurezza in provincia di Ravenna cominciano a sortire importanti effetti. Ben 13 comuni del ravennate e tutti i sei municipi della Romagna Faentina, infatti, riceveranno dal Governo contributi per 746.415,89 euro (la somma record a livello regionale) destinati ai cittadini che vorranno installare impianti di videosorveglianza".

Ad annunciare il contributo pubblico è il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, che spiega: “Dalle parole ai fatti: come Lega avevamo promesso attenzione e maggiore sicurezza alle comunità locali. Il finanziamento agli impianti di videosorveglianza va in questa direzione e si aggiunge al fondo sicurezza urbana per i grandi centri. In questo modo la Lega conferma la propria determinazione per contrastare tutti i fenomeni di illegalità, dalla microcriminalità alle grandi piazze di spaccio. Ma non finisce qui: in vista della bella stagione, il governo centrale rinnoverà l’operazione "Spiagge Sicure" per combattere l’abusivismo commerciale e la contraffazione in più di cento Comuni turistici fra cui, ovviamente, quelli del ravennate".

“Ci riempie di orgoglio, poi, il dato che vede la provincia di Ravenna come destinataria della somma più elevata fra tutte le province emiliano-romagnole: il bando nazionale ha infatti assegnato 3.498.368,68 euro per i Comuni dell’Emilia Romagna. Di questi a Bologna arriveranno 657.500 euro, a Ferrara 432.943,31 euro, a Forlì-Cesena 232.300 euro, a Modena 369.581,69 euro, a Parma 280.056,55 euro, a Piacenza 385.800 euro, in quella di a Reggio Emilia 112.111,24 euro, a Rimini 281.660 euro e a Ravenna – appunto – ben 746.415,89 euro”, conclude Liverani.