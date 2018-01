Contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro-casa per i lavoratori disabili

E’ stato pubblicato dal Servizio sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi il bando per facilitare la mobilità casa-lavoro-casa dei lavoratori disabili. L’obiettivo è di agevolare la mobilità casa-lavoro per le persone disabili, impossibilitate a conciliare gli orari di lavoro e i percorsi dei mezzi pubblici e che hanno bisogno di un trasporto personalizzato. L’avviso prevede l’erogazione di contributi a persone con disabilità, a parenti o colleghi che le accompagnano al lavoro, ad associazioni di volontariato che ne effettuano il trasporto.

Le spese ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo, sono quelle sostenute per: il carburante del proprio veicolo o di un familiare; il servizio taxi o privato personalizzato con conducente regolarmente retribuito ai sensi di legge; l’acquisto o la modifica di ausili trasportatori adattati (ad esempio quadricicli, carrozzine elettriche, ecc.); il carburante utilizzato per veicoli di proprietà di associazioni di volontariato a sostegno di persone disabili assunte con regolate contratto di lavoro. Le domande per le spese sostenute nell'anno 2017 vanno compilate su apposito modulo e presentate entro le 12 del 31 gennaio 2018 al Cervia informa, viale Roma 33. Per informazioni: Ufficio Servizi alla Persona 0544979378.