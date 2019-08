Contributi a sostegno della pratica sportiva giovanile: come richiederli

C’è tempo fino al 30 agosto per poter accedere ai contributi previsti dal bando riguardante ragazzi e ragazze che abbiano praticato uno sport per almeno quattro mesi nell’anno sportivo 2018/2019 (ovvero da settembre 2018 a giugno 2019) presso società sportive riconosciute dal Coni o presso associazioni sportive aderenti o riconducibili a enti di promozione sportiva.

Sono 654 le famiglie e 833 i bambini e le bambine che hanno beneficiato del contributo economico da quando il Comune ha deciso di incentivare e sostenere la pratica sportiva. L’obiettivo è di andare incontro alle esigenze di quelle famiglie che affrontano con difficoltà le spese sportive dei propri figli, cercando di evitare che i disagi economici impediscano di praticare sport, importante per lo sviluppo psico-fisico e per l’acquisizione di stili di vita sani e corretti fin dalla più giovane età.

I requisiti necessari per accedere al contributo sono: un Isee, rilasciato nel 2019, non superiore a 15mila euro, avere un’età compresa fra i 6 e i 18 anni ed essere residenti nel comune di Ravenna da almeno un anno. Il contributo, per ciascun minore interessato, sarà di 150 euro se il giustificativo o la somma dei giustificativi di spesa presentati sarà pari o superiore a tale cifra. Se la somma delle spese giustificate risulterà inferiore a 150 euro, l’ammontare del contributo sarà pari a tale somma. Per ciascun nucleo familiare non potrà essere erogata una somma di contributo superiore a 400 euro. Il Comune procederà alla formulazione della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili, quantificate in 40mila euro.

Le domande vanno redatte da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, su apposita modulistica in distribuzione allo Sportello unico polifunzionale di via Berlinguer 68 o alle sedi degli uffici territoriali decentrati e scaricabile dal link http://bit.ly/contributi-sport. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 di venerdì 30 agosto. Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere al Servizio sociale associato in via M. D’Azeglio 2 oppure si consiglia di telefonare allo 0544482550 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17 o inviare una mail all’indirizzo accoglienzasociale@comune.ra.it.