Contributi comunali per le rette degli asili: come ottenere il voucher

Il Comune di Ravenna promuove l’erogazione di “voucher comunali” per aiutare le famiglie che iscrivono i bimbi ai servizi educativi privati autorizzati al funzionamento come Nido d’infanzia, Piccolo gruppo educativo (Pge), Servizio sperimentale per la fascia 0-3 anni, presenti sul territorio comunale. Il progetto prevede l’attribuzione di un contributo mensile (voucher) a carico del Comune di Ravenna a parziale copertura della retta di frequenza del servizio educativo privato scelto dalle famiglie (pertanto le famiglie dovranno iscriversi privatamente ad uno dei servizi educativi elencati).

Possono presentare domanda di contributo da mercoledì 28 marzo fino a mercoledì 18 aprile i genitori dei bambini nati negli anni 2016, 2017 e 2018 (fino al 18 aprile 2018 compreso), in possesso di una attestazione Isee in corso di validità con un valore “Isee minorenni” compreso tra 7.500 e 35.000 euro. La domanda va presentata esclusivamente in modalità online. Per iniziare la procedura di iscrizione: http://bit.ly/login-utente. Per coloro che sono già in possesso di credenziali Federa: http://bit.ly/login-federa. Per qualsiasi chiarimento o difficoltà è attivo un servizio di help-desk che risponde ai numeri 0544482376 – 0544485408 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e all’indirizzo mail ufficioiscrizioni@comune.ra.it.