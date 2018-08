Contributi per attività e iniziative a favore delle famiglie: come richiederli

L'Unione della Romagna faentina ha emesso un avviso pubblico per l'assegnazione di contributi, per l'anno 2018, per attività e inziative a favore delle famiglie residenti nel territorio dell'Unione. I finanziamenti saranno riconosciuti a enti pubblici, enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, attive a favore della popolazione o del territorio dell'Unione.

I soggetti che vogliono beneficiare dei contributi devono presentare domanda all'Unione della Romagna faentina entro le ore 13.00 di venerdì 21 settembre 2018. I modelli di domanda si possono ritirare presso il Centro per le famiglie o il Servizio Minori, in via San Giovanni Bosco 1, a Faenza (tel. 0546691811 - mail: antonella.caranese@romagnafaentina.it). I contributi, subordinati alla valutazione della rilevanza del progetto, sono concessi nella misura massima del 75% della spesa sostenuta per l'attività o l'iniziativa effettuata. I contributi potranno essere erogati per importo complessivo massimo di 3.200 euro nell'anno 2018. Ulteriori informazioni nella homepage del sito dell'Unione della Romagna faentina.