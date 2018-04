Contributi per l'affitto: i requisiti per richiederli e come fare domanda

La Regione Emilia Romagna ha istituto un fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, finalizzato alla concessione di contributi per il pagamento del canone di affitto. Per identificare i possibili beneficiari dei contributi nel nostro territorio il Comune di Faenza ha emesso in questi giorni un bando pubblico. Sulla base delle domande pervenute sarà poi istituita la graduatoria dei beneficiari. I requisiti per essere ammessi alla graduatoria sono: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure cittadini stranieri non comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno; residenza anagrafica nel Comune di Faenza; titolarità di un contratto di locazione a uso abitativo; valore Isee del nucleo famigliare compreso fra 3.000 euro e 17.154,30 euro.

Le domande per beneficiare del contributo vanno presentate entro il 15 maggio 2018 all’Ufficio Casa del Comune di Faenza, in via Zanelli 4, tramite consegna diretta, posta raccomandata, fax (0546691553) o posta elettronica certificata (pec@cert.romagnafaentina.it). Le domande vanno redatte su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Casa del Comune di Faenza (tel. 0546691522/0546691541), aperto al pubblico il martedì dalle 14.30 alle 16.30, il mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00, e l’Ufficio Relazioni con il pubblico (Urp) del Comune di Faenza (piazza Nenni 19; tel. 0546691444/0546691449), aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. Copia integrale del bando e del relativo modulo di domanda sono inoltre disponibili sul sito internet del Comune di Faenza (www.comune.faenza.ra.it) e sul sito dell'Acer di Ravenna (www.acerravenna.it).