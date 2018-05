Contributi per la frequenza dei centri estivi: al via le domande

Da lunedì 21 maggio fino al 18 giugno sono aperti i termini per presentare, esclusivamente online, le domande di contributo regionale per la frequenza dei centri estivi. Il contributo per ciascun bambino sarà fino ad un massimo di 70 euro settimanali per tre settimane di frequenza nei centri estivi pubblici e privati aderenti al progetto regionale e verrà versato direttamente alle famiglie beneficiarie.

I requisiti per accedere alla graduatoria sono elencati nel bando, pubblicato al seguente link, dove si trova anche l’elenco dei centri estivi aderenti al progetto: http://bit.ly/contributo-centri-estivi. Le famiglie che non dispongono di mezzi informatici propri possono andare allo Sportello unico polifunzionale di viale Berlinguer 68, su appuntamento, telefonando ai numeri 0544482376 o 0544482404 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Le famiglie che necessitano di informazioni in lingua possono rivolgersi alla Casa delle culture di piazza Medaglie d'Oro n. 4, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 (referente Simona Ciobanu - tel. 0544591876) dove è possibile effettuare anche la domanda on–line. Per informazioni sulla procedura on-line contattare i numeri 0544482376 o 0544482404 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Per ulteriori informazioni: istruzioneinfanzia@comune.ra.it, 0544482404.