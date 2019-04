Contributi per morosità incolpevole: come e chi può richiederli

I Comuni di Ravenna, Russi e Cervia hanno riaperto i termini del bando pubblico per l’erogazione del Fondo regionale destinato agli inquilini “morosi incolpevoli”. Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2019. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento dell’affitto per la perdita del lavoro o per la consistente riduzione del reddito familiare. Per questa ragione, la legge individua alcune cause come il licenziamento, la cassa integrazione, la riduzione dell’orario di lavoro, la malattia grave, l’infortunio e il decesso di un familiare, il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici, la cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente.

Il tetto massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata varia in relazione ai criteri indicati nel bando da un minimo di 2mila euro a un massimo di 8mila euro. Possono beneficiare del contributo inquilini nei cui confronti sia stato emesso un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per convalida per sanare la morosità incolpevole e contestuale rinuncia del proprietario all'esecuzione del provvedimento di rilascio; inquilini sfrattati o soggetti ad un provvedimento esecutivo di rilascio per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento necessarie per trovare un'adeguata soluzione abitativa; inquilini sfrattati o soggetti a un provvedimento esecutivo di rilascio per morosità incolpevole, la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; inquilini sfrattati che abbiano sottoscritto o debbano sottoscrivere un nuovo contratto a canone concordato.

Per poter beneficiare del contributo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero per i cittadini extra UE possesso di un regolare titolo di soggiorno. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo; presenza di un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole con richiesta di convalida oppure di un provvedimento esecutivo di rilascio per morosità oppure essere stato sfrattato oppure nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato. Possono accedere al beneficio anche gli assegnatari di alloggio di proprietà comunale destinatari di un provvedimento di sfratto in corso, qualora ricorrano le condizioni che definiscono la morosità incolpevole; titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9); non essere titolare (requisito richiesto a tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ad uso abitativo sito nella Provincia di Ravenna, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; reddito Ise non superiore a 35.000 euro o valore Isee non superiore a 26.000 euro (derivante da regolare attività lavorativa).

Per l’accesso ai contributi si valuterà la presenza di alcuni criteri preferenziali come la presenza di minori, persone ultrasettantenni, di persone con invalidità accertata per almeno il 74%, di persone in carico ai servizi sociali o dell’azienda sanitaria locale per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale avviato da almeno sei mesi al momento della presentazione della domanda di accesso al fondo.

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune e presentate personalmente dall’interessato o da un suo delegato negli orari di apertura al pubblico: Comune di Ravenna (sportello unico polifunzionale, Viale Berlinguer, 68 e sedi degli uffici territoriali decentrati, per informazioni 0544482654-0544482598), Comune di Cervia (Cervia Informa, Viale Roma, 33, per informazioni 0544979378), Comune di Russi (sportello sociale, Via Trieste, 1, per informazioni 0544580376).