Contributi regionali e comunali per i centri estivi: come fare domanda

Sono ben 14 i centri estivi accreditati e riconosciuti dal Comune di Cervia, con offerte diversificate e qualificate. L’amministrazione, anziché gestirli direttamente, sostiene questi servizi privati: mantenendo un ruolo di controllo, lascia spazio alla comunità in cui si mettono in rete tutte le risorse esistenti, creandone e sollecitandone anche delle nuove al fine di consentire ai cittadini discegliere all’interno di una ricca serie di opportunità. Le famiglie apprezzano la qualità dei gestori e del personale, le numerose attività proposte, i tempi di apertura, i servizi offerti (refezione, assistenza minori disabili, trasporti) e anche gli aspetti economici,grazie al parziale rimborso dei costi da parte dell'amministrazione. La frequenza dei Cre è infatti aumentata: dalle 350 presenze del 2016 ai 375 minori frequentanti i Cre l'estate scorsa.

Quest'anno anche la Regione Emilia Romagna ha previsto per le famiglie i cui figli frequenteranno un centro estivo accreditato un contributo di 70 euro a settimana (per un massimo di 3 settimane). Il Comune di Cervia ha poi mantenuto l'impegno di finanziare ulteriori 5 settimane. Fino al 28 giugno 2018 le famiglie residenti, in cui entrambi i genitori con Isee inferiore a 28mila euro, potranno presentare domanda online per il contributo della Regione, per leprime 3 settimane di frequenza. Per il rimborso comunale (38 euro per la giornata intera, 31 senza pasto; mezza giornata 30 euro, 17 senza pasto) sarà sufficiente presentare la richiesta a consuntivo, entro il 14 settembre, allegando la ricevuta di pagamento e l'attestato di frequenza.

“E' fondamentale per i genitori affrontare il lavoro estivo con la tranquillità di avere i propri figli in ambienti sicuri e protetti - commentano il sindaco Luca Coffari e l'assessore Gianni Grandu - Oltre al contributo offerto dalla Regione per le prime tre settimane, per le altre cinque rimborseremo, direttamente alle famiglie, una parte del costo sostenuto, variabile a seconda che si frequenti o meno il tempo pieno. Nel 2017 abbiamo investito 145.000 euro di cui 80.000 per gli educatori di sostegno per i diversamente abili. E' importante offrire le stesse opportunità a tutti i bambini, anche quelli con disabilità. Nei centri estivi i minori trovano chi si occupa non solo delle loro necessità materiali ma persone qualificate in grado di garantire il necessario svago e divertimento fra coetanei, com’è giusto che sia durante il periodo estivo per tutti i bambini e le bambine". Il Servizio Cervia Informa (0544979350) è disponibile anche per il supporto nell’inserimento della domanda online (occorre avere un indirizzo email e un documento di identità).