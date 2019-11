Contributi fino a 200 euro per chi acquista una bicicletta elettrica

Sono tre i cittadini santagatesi che hanno ottenuto il contributo economico che l’Amministrazione comunale mette a disposizione per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita elettricamente. Si tratta di Alessandra Bacchilega, Vjollca Guza e Franco Vasari, che l’ha acquistata per la moglie.

Il Comune di Sant’Agata sul Santerno ha emesso anche quest’anno il bando per erogare incentivi finalizzati all’acquisto di bici elettriche per ridurre il traffico cittadino e di conseguenza le emissioni in atmosfera dei gas di scarico. Il bando prevede un contributo di 200 euro per ogni biciletta comprata. Le biciclette a pedalata assistita elettronicamente sono dotate di un meccanismo per cui appena si comincia a pedalare si invia a una centralina un segnale che accende il motore elettrico. L’incentivo per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita elettricamente nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di promuovere azioni dirette a incentivare l’uso di mezzi alternativi alle auto per ridurre il traffico cittadino e di conseguenza le emissioni in atmosfera dei gas di scarico.