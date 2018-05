Controlli di Polizia in città e nei lidi, 167 persone identificate: denunciati due immigrati irregolari

Inizia l'estate e con lei i servizi di controllo straordinario del territorio in città e nei lidi da parte della Polizia di stato. Martedì il personale della Questura di Ravenna ha effettuato un controllo nelle zone di Giardini Speyer e stazione ferroviaria, di alcuni insediamenti produttivi e dei lidi ravennati, che ha portato all’identificazione e al controllo di 167 persone e di 22 veicoli. L’attività di controllo ha interessato anche nove esercizi commerciali/produttivi e gli scali ferroviari presenti all’interno dell’area del Porto San Vitale e del polo chimico.

Durante l’attività di controllo, nel quartiere Darsena sono stati rintracciati due tunisini, un 40enne e un 33enne, risultati non in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri in Italia. Il 33enne è stato munito di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di sette giorni, mentre il 40enne è stato trasferito al Centro di identificazione ed espulsione di Torino per la successiva espulsione dal territorio nazionale. Entrambi sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Ravenna per la violazione delle norme del Testo Unico dell’Immigrazione.