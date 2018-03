Controlli a tappeto sulle strade: beccato anche un 'pirata' ubriaco

Controlli a tappeto della Polizia Locale della Bassa Romagna sulle strade dei nove Comuni del territorio. Tra la frazione di Cà di Lugo e Conselice, il Nucleo Infortunistica ha rintracciato una persona scappata dopo un incidente stradale e che poco dopo era tornato sul luogo del sinistro. Sottoposto al controllo con etilometro l’uomo, un cittadino romeno residente in zona, sarebbe risultato positivo con un tasso di alcolemia di 2.32 grammi per litro. Per il trasgressore è scattato il ritiro della patente e la denuncia.

A Massa Lombarda continuano invece i controlli sui veicoli per garantire la sicurezza stradale in via Trebeghino, che hanno portato ad alcune sanzioni per violazione del divieto di circolazione presente in quel tratto di strada. A queste si aggiungono due multe per utilizzo del cellulare alla guida, mentre sono stati sanzionati e sottoposti a sequestro due veicoli perché sprovvisti di assicurazione. Infine, alcune auto straniere sono state multate perché non in regola con le vigenti norme.

A Fusignano, dopo un breve inseguimento, è stata fermata e sottoposta a controllo un’auto con alla guida un cittadino marocchino. Il veicolo sarebbe risultato sprovvisto di assicurazione, sanzionato e sottoposto a sequestro. Il cittadino è stato inoltre denunciato per non aver esibito il permesso di soggiorno di cui era in possesso.

Nel territorio di Bagnacavallo, durante un controllo stradale in orario serale, è stato denunciato un 50enne italiano perché alla guida con la patente sospesa dal 2013. Dai controlli sarebbe risultato inoltre che a suo carico pendeva una misura di prevenzione emessa dal questore di Ravenna con divieto di ritorno nel territorio del Comune di Bagnacavallo per tre anni a partire dal settembre 2016.

Sulla via San Vitale, fra i Comuni di Lugo e Sant’Agata sul Santerno, è stato denunciato un cittadino rumeno per il reato di falso. L’uomo circolava su un’auto con documenti di revisione non conformi agli originali, che sono stati sequestrati. Infine, i controlli di polizia stradale hanno interessato anche i territori di Alfonsine, Bagnara di Romagna e Cotignola con numerosi veicoli controllati dalla Polizia Locale della Bassa Romagna.