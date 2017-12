Controlli ai mercatini di Natale, centri commerciali e stazioni: trovato col revolver sotto il sedile

Il perdurare, nello scenario internazionale, della minaccia terroristica e l’alto afflusso di turisti in coincidenza con le festività natalizie richiedono l’intensificazione delle attività di controllo del territorio. Con tale finalità la Polizia di Stato, nei giorni 11, 12 ,19 e 20 dicembre, con il coordinamento nazionale della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha dato corso alle operazioni “Natale Sicuro” e “Check and Ride”, finalizzate al controllo delle strade dello shopping cittadino, centri commerciali, outlet, mercatini natalizi per la prevenzione dei reati predatori, nonché per il controllo degli scali ferroviari, delle aree adiacenti agli stessi ed alle stazioni di trasporto pubblico locale per la verifica di persone e merci.

A tale scopo anche il Questore di Ravenna Rosario Eugenio Russo ha pianificato un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio attraverso una mirata serie di posti di controllo, che sono stati effettuati nei pressi delle zone di interesse di Ravenna, Faenza e Lugo. L'attività ha visto l’impiego di 30 poliziotti delle Volanti della Questura e dei Commissariati di Faenza e Lugo e del Reparto Prevenzione Crimine dell'Emilia Romagna. Nel corso di tali servizi il personale delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura e dei Commissariati di Lugo e Faenza ha identificato 260 persone, di cui 85 di nazionalità straniera; 255 i veicoli sottoposti a controllo dagli agenti.

L’attività condotta dalla Polizia di Stato ha interessato, in particolare, la tutela delle persone presenti ai mercatini di natale di piazza del Popolo e viale Farini, le vie dello shopping cittadino -anche con personale in borghese in servizio antiborseggio- oltre che ai controlli in prossimità delle aree commerciali della grande distribuzione presenti sul territorio provinciale. Analoghi servizi sono stati effettuati anche a Faenza e Lugo con particolare attenzione alle aree che, per la loro destinazione, sono state interessate dall’alta concentrazione di persone in occasione degli acquisti natalizi.

Nel corso dei posti di controllo gli agenti di viale Berlinguer hanno denunciato, a piede libero, alla Procura della Repubblica di Ravenna un 57enne originario di Terni, domiciliato a Cervia per detenzione e porto abusivo di arma. L’uomo, incappato in uno dei servizi, effettuato nei pressi della stazione ferroviaria di Ravenna, è stato trovato in possesso di un revolver, calibro 357 Magnum, che trasportava all’interno della propria auto, sotto al sedile di guida, privo delle previste autorizzazioni per il porto e la detenzione della pistola.



Nel corso dello strumento preventivo programmato dal Questore di Ravenna sono stati anche rintracciati sei cittadini extracomunitari non in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri in Italia che sono stati denunciati a piede libero per violazione del Testo Unico sull’Immigrazione.