Controlli al furgone dei volantini: scoperti tre immigrati irregolari

Venerdì mattina, intorno alle 7.45, la Polizia municipale ha fermato per un controllo, su via Dismano all'incrocio con l'Adriatica, un furgone adibito alla consegna di volantini porta a porta con cinque persone a bordo, tutte di origini pakistane. L'autista e uno dei 4 passeggeri sono risultati essere in regola con i documenti, mentre gli altri tre erano irregolari sul territorio italiano. Gli agenti hanno così trasportato tutti al Comando, dove hanno provveduto a identificare i tre irregolari e a notificare la denuncia penale all'azienda per l'utilizzo di lavoratori irregolari.